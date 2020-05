E' stata una ripartenza strana quella della Juventus. Strana come tutte le ripartenze che stiamo vivendo in questi giorni. Oggi sono ripresi gli allenamenti individuali allaè stato Aaron Ramsey. Nel primo pomeriggio poi sono arrivati tutti gli altri: dache ha chiuso il primo giorno di allenamenti (QUI FOTO E VIDEO) . Solo Buffon non si è visto ai cancelli della Continassa e potrebbe tornare ad allenarsi domani. Con i calciatori un piccolo gruppo di preparatori (sono entrati al JTC i preparatori dei portieri Nenci e Filippi oltre a Ianni, collaboratore di Sarri).Dopo pranzo si sono visti anche i dirigenti Fabio Paratici e Federico Cherubini.Intanto, meno di un giorno dopo l'arrivo di CR7nel tardo pomeriggio di oggi. Il polacco è il terzo calciatore della Juve che rientra dall'estero dopo Pjanic (già qualche settimana fa) e CR7, arrivato a Torino nella serata di ieri. Sia il portoghese che il portiere dovranno seguire i 14 giorni di quarantena imposti dal DPCM eUn'opzione che non sembra essere stata scelta da Cristiano Ronaldo che oggi si è allenato nella sua villa in collina.E' stata una ripresa strana anche perché non si conosce ancora quale sarà il destino del campionato. LA FIGC ha rimandato il consiglio federale in programma per la giornata di venerdì e in cui era in previsione la stesura del protocollo definitivo per gli allenamenti di squadra, ad oggi ancora previsti per il 18 maggio. "Servono ulteriori approfondimenti in tema di emergenza", la motivazione. La notizia è arrivata dopo che alla Continassa si erano già allenati tutti ed ha concorso a rendere, anche se a posteriori, questa ripartenza ancor più strana.Di più, per ora, non poteva fare.@lorebetto