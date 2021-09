Gaetano Scirea sempre con noi



La carriera https://t.co/Vh8aNFijq3

Il racconto di un fuoriclasse https://t.co/OeQTARfuhw

Il ritratto di chi l'ha conosciuto

La Juventus oggi ricorda Gaetano Scirea nel 32° anniversario della sua morte, avvenuta in un incidente stradale in Polonia. Si fa fatica a contare tutti i trofei vinti da quello straordinario giocatore con la squadra bianconera, così come all'epoca si faticava a inquadrare Scirea in un ruolo preciso, dato che era un libero che cambiò l'interpretazione del ruolo, e in qualche modo del gioco stesso del calcio.