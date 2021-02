2









C'è chi ha iniziato a spazientirsi, e un po' a dispiacersi: vedere Ronaldo che conta i passi e puntualmente quel destro finire sulla barriera. No, almeno in maglia Juventus, il feeling tra Cristiano e le punizioni si è decisamente smarrito. Pensate: nella scorsa stagione, ben 26 volte CR7 ha tirato sulla barriera. Undici volte è stato bloccato dal portiere e appena una volta ha preso l'incrocio dei pali. Quest'anno? Zero su tredici tentativi. Così qualcuno ha iniziato a chiederselo: deve proprio calciarle CR7, sempre e comunque?



SENZA TIRATORI - No, chiaro. Ma al momento l'unico a possedere il dono dei piazzati è fuori per infortunio: si tratta di Dybala, che proprio contro il Porto dovrebbe rivedere quantomeno la panchina. Staremo a vedere, insomma, se i due più avanti troveranno una sorta di accordo. Intanto Cristiano è concentrato sul ritorno in patria, altro che punizioni: dopodomani riparte la Champions League, che è un po' il suo regno. E dopo un mese in cui, oltre alla doppietta con l'Inter, è arrivato un gol in 5 gare, dovrà mostrarsi nuovamente tonico e brillante come l'ultima versione del 2020. Del resto, si è notata la passività in fase di pressing. E sempre più difficilmente riesce a saltare l'uomo. IL DRIBBLING - Ecco, un altro tema sono i dribbling a partita: Cristiano - in media - tenta 2.9 uno contro in ogni match, quelli riusciti sono 1.8. Non sarà più quello dello United, per carità. Ma anche il ruolo incide: più centrale e meno esterno. Ad annusare l'area di rigore, senza crearsi lo spazio. E' un altro Ronaldo, ma punta a tornare quello di sempre.