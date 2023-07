Un primo giorno sicuramente atipico, con un entusiasmo vivo eppure contenuto rispetto alle passate stagioni. Regna l'incertezza sul futuro della Juventus, che in questo momento è in una fase netta di riflessione. A partire dal mercato, proseguendo con quanto vedremo in campo.



Tant'è: non si può scappare dal tempo. E il tempo ha indicato il primo giorno di lavoro. Anzi: di test, di test medici. Svolti al JMedical questa mattina, dove si sono visti i primi 13 calciatori convocati per il raduno. Tra questi, l'applausometro ha premiato Bremer e Vlahovic. E Allegri? Un piccolo boato per lui, altro che contestazione...



