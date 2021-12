Laha vinto nella nebbia di Bologna, trovando la terza vittoria nelle ultime quattro giornate, in cui in realtà ha conquistato 10 punti (ancora brucia il pareggio di Venezia): solo l'Inter, con 12, ha fatto meglio. In sostanza, negli ultimi 4 turni di campionato Allegri ha rosicchiato punti a(6),(3),(1) e(4). Adesso è a 6 punti dai bergamaschi, ossia dal quarto posto. E a gennaio potrebbero essere ancora meno.- Nell'ultima giornata del 2021 la Juventus riceverà il Cagliari, che definire malandato è dire poco. Insieme a Genoa e Salernitana è sicuramente la squadra maggiormente in crisi e incontrarla adesso può dare uno slancio importante alle ambizioni di Allegri e dei suoi ragazzi. Vincere proietterebbe la Juve a quota 34. Poi toccherà alle altre rispondere: la Fiorentina sarà di scena a Verona, la Roma riceverà la Samp, l'Atalanta affronterà il Genoa, il Milan giocherà a Empoli, il Napoli ospiterà lo Spezia e l'Inter il Torino. La sensazione è che la corsa la si debba fare, almeno in quest'ultima giornata del girone di andata, proprio sui rossoneri.La distanza dal Milan è di 8 punti, potrebbe scendere proprio nell'ultimo turno del 2021 perché l'Empoli è squadra tosta. Alla ripresa, la Juventus giocherà contro Napoli, Roma e Milan, poi a febbraio sfiderà l'Atalanta. In quel mese e mezzo i bianconeri potranno indirizzare la loro stagione, rientrando magari non tanto nella lotta scudetto, ma in quella che vale un posto Champions. Molto dipenderà anche dal mercato, ma la sensazione è che la Juve, nonostante una partenza shock, possa sperare di dire la sua fino alla fine.