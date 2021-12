Un ciclo di vittorie consecutive: serviva questo alla. Ogni discorso rimonta che superasse questa ambizione appariva utopico già prima del passo falso di Venezia, figurarsi ora. Ma i due punti persi al Penzo rischiano di pesare moltissimo nell'economia del campionato. Il bottino - magrissimo - è al momento di 28 punti: nello scenario migliore, ovvero con due vittorie nelle ultime due partite del 2021, i bianconeri chiuderebbero il girone a quota 34.Come fa notare il giornalista Romeo Agresti su Twitter, la proiezione per qualificarsi alla prossima Champions League oscilla tra i. Per raggiungere quelle vette - fissandola convenzionalmente a 80 -: in altre parole, una media scudetto. Con più di un'incognita: la prima, la mancanza di continuità. La seconda, il mercato: resta da capire quanto e sé la Juventus stessa crede in questo risultato e di conseguenza decida di investire per avere più chance di ottenerlo. Infine, il, che a dicembre aveva offerto ai bianconeri un cammino sulla carta agevole. E che invece regalerà un: Napoli e Udinese in casa, Roma e Milan fuori. E in mezzo, la Supercoppa Italiana il 12 gennaio contro l'Inter a San Siro.