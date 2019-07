di Andrea Giorgetti

Fra poco più di tre settimane prenderà il via la Serie A, appuntamento inaugurale per la stagione 2019/20, la prima della Juventus targata Maurizio Sarri. Ad oggi la squadra bianconera sta vivendo un’estate particolarmente calda fatta di colpi di scena a ripetizione, inserimenti improvvisi ed affari bloccati. Nella bilancia dei trasferimenti sono soprattutto le uscite a porre un po’ in agitazione la marea di tifosi juventini che seguono con trepidazione gli avvenimenti del calciomercato.



PERIN - Il ritorno alla base di Gianluigi Buffon ha aperto alla cessione di Mattia Perin. Fallita la trattativa con il Benfica, il portiere, classe 1992, ha ricevuto un’offerta dall’Aston Villa, squadra neopromossa in Premier League con una lunga tradizione di portieri stranieri alle spalle. L’estremo difensore non è molto convinto della destinazione e la decisione definitiva, positiva o negativa che sia, dovrà essere presa in tempi brevissimi poiché il mercato della Premier League chiude i battenti alle ore 17.00 dell’8 agosto. Juventus ed Aston Villa hanno già trovato un accordo per un trasferimento a titolo definitivo per un corrispettivo di 15 milioni di euro.



CANCELO - Il discorso affrontato per Perin vale anche per Joao Cancelo. Il terzino destro è stato dichiarato cedibile e fuori dal neo progetto tattico bianconero. Il laterale portoghese ha, ormai da tempo, un accordo di massima con il Manchester City. La società inglese, prima di poter affondare il colpo, deve però cedere Danilo, esubero di lusso di casa Citizens. I tentativi di inserire il terzino brasiliano nella trattativa per Cancelo sono stati respinti dalla Juve che, per il proprio giocatore, chiede 55 milioni di euro in cash. L’empasse non è stata risolta neanche dal tentativo di mediazione perpetrato da Jorge Mendes, agente di Cancelo. Ad oggi la trattativa è sostanzialmente sfumata. PELLEGRINI E RUGANI - Sul versante opposto del terreno di gioco opera Luca Pellegrini. Il terzino sinistro classe 1999, prelevato il mese scorso dalla Roma, è appetito da Sassuolo e Cagliari che sarebbero disposte ad accoglierlo in prestito, come racconta oggi La Gazzetta dello Sport. L’infortunio patito durante la preparazione estiva da Giorgio Chiellini ha messo in allarme la dirigenza bianconera. Nonostante gli arrivi di De Ligt e Demiral, la cagionevole salute del polpaccio del capitano della Juventus ha di fatto bloccato ogni discorso di cessione relativo a Daniele Rugani. L’Arsenal, da tempo interessata al giocatore, ha proposto un prestito biennale che è stato prontamente respinto dalla Juve. La trattativa potrebbe avere uno spiraglio se i Gunners decidessero di inserire nella trattativa anche Sami Khedira.



KHEDIRA - Khedira, dicevamo. Dopo aver vissuto ai margini (causa i ripetuti infortuni) la stagione scorsa, il tedesco è stato considerato fuori dal nuovo corso bianconero. Il centrocampista ha mercato in Turchia, interessa a Besiktas e Fenerbahce, ma tale destinazione è poco gradita al giocatore. Discorso diverso invece è quello che porta all’Arsenal. Il tedesco, fotografato all’Emirates Stadium domenica scorsa, andrebbe volentieri ai Gunners e la Juventus sarebbe disposta a cederlo a titolo gratuito pur di risparmiare sul ricco ingaggio che scadrà nel giugno del 2021.



MATUIDI - Anche per il compagno di reparto, Blaise Matuidì, il tempo alla Juventus sembra scaduto con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Sul francese, campione del mondo, c’è stato un timido sondaggio del Monaco che, però, non ha portato a nulla di concreto. Nelle ultime ore è rimbalzata la notizia di un interessamento del Manchester United. La Juve ha molti affari in ballo con la società inglese, Matuidì potrebbe dunque entrare in una maxi operazione. Va scartata a priori l’ipotesi PSG, in passato il giocatore ha avuto dissidi con la società e quindi non gradirebbe un ritorno tra i blues.