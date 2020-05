In vista della ripartenza Maurizio Sarri può sorridere. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il tecnico della Juve recupererà Giorgio Chiellini e Sami Khedira, reduci da diversi mesi di assenza. Il capitano è rientrato poco prima dello stop per la pandemia e ha sfruttato questo periodo per riacquistare condizione, il tedesco è invece al rientro dopo l’operazione al ginocchio dello scorso dicembre. All’orizzionte c’è anche Demiral, reduce anch’egli da un grave infortunio al ginocchio. Durante gli ultimi allenamenti la squadra sta intensificando il ritmo.