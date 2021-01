1









Neanche il tempo di esultare per una vittoria che bisogna già pensare alla prossima partita. Perché la Juventus, dopo la vittoria contro il Bologna, mercoledì dovrà affrontare la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia, dovendo fare ancora i conti con le ultime defezioni rimaste. De Ligt è rientrato dopo il periodo di positività al Covid-19, resta ai box ancora Alex Sandro per il quale si aspetta la negatività. Paulo Dybala resta ancora fuori dai giochi, come ha ammesso ieri Pirlo ha ancora fastidio al ginocchio, dopo il ko contro il Sassuolo. Da valutare anche Bonucci, come spiegato dallo stesso tecnico bianconero: “Ha preso una ginocchiata sul muscolo, ho preferito toglierlo per evitare problemi”.