Icardi il preferito di Allegri e della Juventus per sostituire Alvaro Morata. E gli altri? "Quanto agli altri - scrive la Gazzetta - dubbi e ostacoli abbondano. Depay è stato proposto dal Barça, ma non convince Allegri per caratteristiche, per Milik c’è stato un contatto con il Marsiglia (in cui si è parlato anche di uno scambio di prestiti con Kaio Jorge) che non ha intenzione di cederlo gratis. Infine Aubameyang, che è in rotta con l’Arsenal ma a gennaio giocherà in Coppa d’Africa con il Gabon. E poi Origi, che piace però non è un 9 e non può essere considerato un sostituto di Morata. La Juve si è mossa, il belga del Liverpool può diventare un’occasione, ma la priorità adesso è un centravanti che possa sostituire Morata".