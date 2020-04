La Juventus continua a cercare un terzino sinistro, così da offrire un'alternativa a Sarri al solo Alex Sandro. Come riporta Calciomercato.com, i nomi in ballo sono tanti, da Emerson del Chelsea, a Marcelo - sponsorizza Ronaldo, ma occhio all'ingaggio. Inoltre, ci sono anche Hakimi del Dortmund, ma di proprietà Real, e anche Kurzawa, offerto a zero, ma che non ha stuzzicato la dirigenza bianconera.