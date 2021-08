Per poter comprare, la Juventus deve cedere. A parte Locatelli, che si tratta a prescindere, e Kaio Jorge appena arrivato, per qualsiasi altra operazione di mercato (vedi Pjanic) i bianconeri devono aspettare una corrispondente partenza.

Ma chi sono i giocatori della Juve che realisticamente possono partire da qui alla fine del mercato il 31 agosto?

Sono essenzialmente due: Aaron Ramsey, che la società sta cercando di piazzare in Inghilterra per poter riabbracciare il bosniaco dal Barcellona: al momento ci sono stati sondaggi da parte di Newcastle e Wolverhampton, ma chiaramente lo stipendio da 7 milioni del gallese non aiuta. Inoltre c'è Luca Pellegrini. Quando è rientrato alla Juve dal prestito al Genoa ha subito scalzato Frabotta, migrato alla volta di Verona, ma in questo precampionato sta perdendo i galloni della sicura permanenza in favore di Mattia De Sciglio. Nessun club si è ancora fatto avanti, ma le vie del mercato sono infinite...