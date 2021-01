Non solo Gianluca Scamacca, perché alla Juventus si presta molto attenzione anche al mercato dei giovanissimi, fonte inesauribile di talento (come dimostrato contro la Spal) o di ricchezza. L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto della situazione: “Fronte giovani: il difensore rumeno Radu Dragusin (classe 2002), già braccato dal Lipsia, può prolungare il contratto fino al 2025. Ieri al J Medical s’è presentato il 2001 Marley Aké, esterno preso dall’Olympique Marsiglia nell’ambito dello scambio con il 2002 Franco Tongya, passato ai francesi. Giornata di visite per entrambi, con il franco-ivoriano che raggiungerà l’Under 23 con vista su un futuro in prima squadra. Oggi la Juve dovrebbe chiudere in sinergia con il Cagliari per il 2002 Rachid Kouda, centrocampista della Folgore Caratese (Serie D) di cui si dice un gran bene”.