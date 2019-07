Giornata di benvenuti, la terza in fila se si comincia con l'arrivo di Pellegrini di domenica. Come riporta Sky Sport, infatti, le attenzioni si sono spostate tutte sulla presentazione di Adrien Rabiot, avvenuta proprio con la conferenza stampa di questa mattina. Un assist di mercato, in parte, ​​è stato però dato proprio dal centrocampista francese che, interpellato su Buffon, ha speso parole al miele per il portiere lo scorso anno al Psg. Proprio Buffon dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata, mentre Paratici e Nedved potranno tornare operativi per quello che resta il sogno numero uno in queste notti di mezz'estate: Matthijs De Ligt.