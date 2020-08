58 partite saltate per infortunio in 3 anni. Troppo per Mattia De Sciglio, troppo per la Juventus, che non ha più intenzione di aspettarlo. È un esubero, non di lusso come Higuain e Khedira, ma è un taglio che Paratici e Cherubini dovranno operare. Il terzino gode di un discreto mercato estero, anche se il Valencia si è ritirato alla luce della grave situazione finanziaria del club. Restano in piedi ipotesi di scambio con giocatori di seconda fascia con Barcellona o Paris Saint-Germain, ma la situazione è ancora bloccata.