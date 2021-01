Oltre a Khedira, il primo candidato a lasciare la Juventus di Andrea Pirlo è Federico Bernardeschi. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe il nativo di Carrara l’indiziato principale ad essere ceduto per arrivare alla tanto ricercata quarta punta. L’ex viola ormai riveste il ruolo di rincalzo, gioca poco e per lo più dalla panchina, scavalcato nelle gerarchie da un altro ex Fiorentina arrivato quest’estate, ovvero Federico Chiesa. Il tempo in bianconero sta giungendo alla fine per lui, anche se al momento offerte concrete non sono ancora recapitate al telefono di Fabio Paratici.