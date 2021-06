Il centrocampo è il reparto più delicato per la Juventus, che dovrà operare molto bene sul mercato per rinforzarlo e riportarlo su livelli davvero da big. Il punto della situazione lo offre la Gazzetta dello Sport che innanzitutto dà per scontato l'arrivo di Manuel Locatelli e la partenza di Aaron Ramsey. E per quanto riguarda gli altri elementi della mediana bianconera? Sarebbero sicuri della permanenza alla Continassa Adrien Rabiot, Rodrigo Bentancur e Arthur. Invece, non sarebbe scontata quella di Weston McKennie, il cui futuro juventino appare in bilico.