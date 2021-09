Domani sera, contro il Napoli, la Juventus dovrà fare a meno dei calciatori sudamericani convocati con le rispettive nazionali. Una scelta obbligata, quella di Massimiliano Allegri, spiegata anche in conferenza stampa. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, attraverso il suo profilo Twitter, ha fatto il punto sui ritorni a Torino dei calciatori: "Dybala: a Torino nella notte. Danilo e Alex Sandro: decollati da poco dal Brasile. Bentancur: arriva domani alle 6 a Madrid, poi in Italia. Cuadrado: in Sudamerica per la gastroenterite",