Il mercato passa da varie fasi: acquisti, cessioni e... riscatti. Ecco, soprattutto questi vanno definiti prima di potersi inserire in un nuove trattative. Ci sono 115 calciatori coinvolti nel grande vortice dei prestiti, che messi tutti insieme valgono 877,4 milioni di euro. Come sottolinea il Corriere dello Sport, le opzioni e gli obblighi di riscatto in ballo valgono più dell’intera spesa della Serie A nella stagione 2020-21, cioè 849,98 milioni di euro. Di questi, 630,9 milioni di euro riguardano i diritti di riscatto per 76 giocatori coinvolti.



LA SITUAZIONE - La Juventus ha già riscattato Weston McKennie dallo Schalke per 18,5 milioni di euro, ma deve ancora decidere su due elementi: Alvaro Morata, da riprendere subito mettendo sul piatto 45 milioni di euro o, ben più probabile, tenere in prestito per un altro anno al costo di 10 milioni; Federico Chiesa, da pagare alla Fiorentina entro il 2022. Mentre in prestito con contratti già programmati, attualmente, ha Romero e Mandragora (oltre a una schiera di altri giocatori in prestito secco). Da pagare, dunque, i bianconeri hanno una cifra che si aggira intorno ai 63.5 milioni (Morata+McKennie, già esercitata), a cui andrà aggiunto il riscatto Chiesa con pagamento pluriennale. Da incassare, invece, ci sono i riscatti di Mandragora (da 16 a 9 milioni) e quello di Romero (2 milioni per il rinnovo del prestito, più 16 per il completamento dell'operazione nella prossima stagione). Totale: da 11 a 34.