Intervenuto in conferenza stampa, Massimilianoha fatto il punto sugli infortunati:INFORTUNI - "Sugli infortuni: succede un infortunio alla Juventus, muscolare, e sembra che venga giù... il giochino delle carte. Avete mai giocato alle carte, a fare i castelli? Si sfilava uno, crollavano tutti. Di Maria ha avuto un problema all'adduttore, che aveva avuto 10 giorni prima e starà fuori una settimana, 10 giorni, forse anche recupererà prima. Pogba è il menisco, non ci posso fare niente. Se a McKennie, in un'esercitazione in America, gli esce una spalla, non ci posso fare niente. Szczesny è stato un infortunio così, ha avuto un problema all'adduttore, ma risolvibile. Perin è molto bravo e affidabile, l'ha dimostrato anche lunedì scorso. Fanno parte della stagione, non sono allarmato. Abbiamo fatto un lavoro intenso, ci si è messo anche il tanto caldo, abbiamo giocato 3 partite importanti. Il resto della squadra sta abbastanza bene".