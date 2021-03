Cambiare marcia, adesso o mai più. La Juventus deve risorgere dalle ceneri per coltivare ancora le speranze di rimonta, sia in Serie A che in Champions League, senza aggrapparsi all’alibi delle assenze, che oggettivamente stanno condizionando pesantemente la rosa. Come scrive La Gazzetta dello Sport, contro lo Spezia solo un giocatore tornerà disponibile, Danilo, ma solo perché scontato il turno di squalifica. Per gli altri ci sarà da aspettare: Morata e Cuadrado potrebbero rivedersi contro la Lazio, seguiranno Chiellini e Bonucci, infine gli enigmi Dybala e Arthur.