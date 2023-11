Come stanno gli infortunati in casa Juve? La Gazzetta dello Sport, questa mattina, fa il punto così: "In attesa dei dodici nazionali, alla Continassa è già iniziata l’operazione derby d’Italia dei bianconeri reduci da infortunio. A partire da Alex Sandro e Timothy Weah, che si alleneranno già lunedì, un giorno prima della ripresa fissata da Massimiliano Allegri. Discorso analogo anche per gli altri acciaccati. Miretti è alle prese con la lombalgia, mentre Locatelli (microfrattura alla costola) prosegue le terapie. Il rientro di Danilo dovrebbe slittare alla trasferta di Monza"