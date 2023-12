Nella giornata di ieri il centrocampista della Juventus Nicolòha rimediato una distorsione alla caviglia destra, nulla di troppo grave, gli servirà qualche giorno per proseguire il recupero con delle terapie. Oggi invece alla Continassa Filipè tornato ad allenarsi in gruppo. Adrieninvece ha fatto un po' di corsa ma a parte rispetto al gruppo squadra. Discorso analogo per Moisee Mattiache proseguono il loro recupero dai rispettivi infortuni ma salteranno il Frosinone in programma sabato alle 12.30 allo Stirpe.