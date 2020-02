La conta sta per finire. Almeno quella dei lungodegenti."Averlo in gruppo è già tanta roba", ha detto il mister in conferenza stampa . Ed è vero: lo è per una questione d'intensità, di voglia, di un carisma incredibile che potrebbe limare le ultime disattenzioni. Della difesa e non solo. E allora, aspettando Giorgio, però non come Godot: aspettandolo per bene, accogliendo soprattutto le sue sensazioni.Quando torna? Per il primo marzo. Per la gara, probabilmente scudetto, contro l'Inter. Stessa partita in cui potrebbe riapparire Sami Khedira: il tedesco è fuori dallo scorso 4 dicembre per colpa di un infortunio al ginocchio, e sarà il vero acquisto di primavera. Robe dell'ultim'ora: De Sciglio ormai è reintegrato (e convocato), mentre per Danilo c'è bisogno ancora di qualche giorno. Quanto? Ha risposto Sarri: "Sta finendo le cure, già in fase di riatletizzazione. Si sta allenando in campo, a parte in questo momento. Spero che nella prossima settimana possa perlomeno iniziare a fare qualche allenamento con noi, non prevedo tempi lunghi".