3









Sono cinque, al momento, i calciatori della Juventus out per infortunio. Un numero importante in un momento della stagione nel quale si giocherà una volta ogni tre giorni. E la sconfitta di Coppa Italia contro il Napoli ha lasciato strascichi anche fisici. Ne sa qualcosa Alex Sandro che ha subito una ​lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e sarà costretto a restare fuori dai giochi almeno per una ventina di giorni. Oltre a lui anche Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini, Merih Demiral e Sami Khedira.



Scorri o clicca sulla gallery per i dettagli sugli infortuni ed i tempi di recupero