Alla Continassa si sta stretti, almeno in infermeria. Perché al rientro dei giocatori impegnati in nazionale, Pirlo dovrà fare i conti con diverse defezioni. Nonostante il rientro di De Ligt e Alex Sandro, il tecnico bianconero non avrà ancora a disposizione la squadra al completo. Ma concentrandosi sulle buone notizie, per la prima volta in stagione si vedranno almeno nella lista dei convocati l’olandese e il brasiliano, grosse attenuanti alle lacune difensive di inizio stagione. Con l’assenza contemporanea di Bonucci e Chiellini, il 21 novembre contro il Cagliari Piro potrebbe anche pensare di lanciare De Ligt dal primo minuto e varare la DDD con Demiral e Danilo.



IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI – Il rovescio della medaglia è la quantità di giocatori fermi ai box. Partiamo dalla difesa, dove si sono aggiunti Bonucci e Chiellini. Il capitano ne avrà per un mese, mentre Leonardo stasera farà rientro a Torino dal ritiro con la Nazionale, a causa del fastidio muscolare che lo condiziona da qualche partita. Per lui un paio di settimane di riposo. A centrocampo, Ramsey si rivedrà per la sfida contro il Ferencvaros, mentre Chiesa corre verso il pieno recupero. Federico è rimasto nel capoluogo piemontese, non è partito per raggiungere i compagni di Nazionale per osservare le terapie del caso. Con molta probabilità, contro il Cagliari sarà nuovamente arruolabile. Stessa situazione per Dybala, che sta smaltendo l’infezione alle vie urinarie e scalpita per riprendersi la fiducia di Pirlo e di tutto il mondo Juve.