Tra una settimana sarà vigilia dianche per la posizione in classifica delle due squadre, in testa con solo due punti a distanziarle. Se da una parte l'Inter dovrà cambiare qualcosa in difesa, considerando le assenze di Pavard e Bastoni, in casa Juve l'emergenza riguarda il centrocampo. La maggior preoccupazione di Massimiliano Allegri è proprio in quel reparto, già in difficoltà per le squalifiche di Pogba e Fagioli. Il tecnico ha concesso qualche giorno di riposo ai pochi giocatori rimasti alla Continassa.VERSO LA CONVOCAZIONE - Partendo dalle notizie positive, la Juve per la sfida del 26 novembre potrà contare, almeno dalla panchina, su Alex Sandro e Weah. Il brasiliano, assente da quasi due mesi, è tornato ad allenarsi in gruppo ed è il più "sicuro" di esserci. Weah invece dovrebbe aggregarsi ai compagni dalla prossima settimana, entrambi comunque al massimo andranno in panchina. Da verificare poi anche le condizioni di Moise Kean, in tribuna con l'Italia e che si è allenato parzialmente con gli azzurri negli ultimi giorni. L'attaccante comunque non preoccupa particolarmente.Chi invece dovrà ancora aspettare per capire le reali possibilità di essere a disposizione sono Locatelli e Miretti. Manuel deve convivere con una micro frattura alla costola che gli provoca tutt'ora dolore. Sta seguendo delle terapie. La sua presenza è tutt'altro che scontata ma si proverà in tutti i modi a recuperarlo, è fondamentale per questa squadra. Per Miretti situazione meno "grave"; è tornato anche lui alla Continassa per la lombalgia, rimane in dubbio ma può farcela per l'Inter.E infine, chi, a meno di clamorose sorprese, sarà fuori per Juve-Inter. Danilo, infortunatosi con il Brasile nella precedente sosta, dovrà ancora aspettare prima di scendere in campo. Non si vogliono correre rischi di ricadute; la data da cerchiare in rosso per il suo rientro è il primo dicembre, contro il Monza, o la gara successiva con il Napoli.