Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa:



SECONDE LINEE O TITOLARI - "Siamo in 14, abbiamo ancora giocatori fuori. Rientrano De Sciglio e Cuadrado, domani è fuori Danilo. La Juve gioca sempre per vincere, andare in giro a fare brutte figure non è da Juve. Serve una bella partita, è stimolante: lo stadio sarà pieno, l'avversario lotta, noi dobbiamo fare più punti possibile. Tra l'altro anche tecnicamente dovremo far meglio: siamo sgombri dalla pesantezza che avevamo fino a 3 giorni fa sul quarto posto".