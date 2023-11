Allegri dovrà sicuramente fare a meno di Weah e Danilo per il big match contro l'Inter. I due bianconeri non hanno recuperato dai rispettivi problemi muscolari e potrebbero saltare anche la partita successiva con il Monza. Se fosse così, allora il tecnico li avrebbe a disposizione per un'altra super sfida, quella sempre all'Allianz Stadium contro il Napoli nella quattordicesima giornata. Lo riporta Gazzetta dello Sport. Per Manuel Locatelli invece se ne saprà di più quando parlerà Allegri in conferenza stampa, rimane in dubbio anche se dopo l'allenamento di ieri c'è qualche speranza in più.