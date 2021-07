Paulo Dybala deve rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, martedì il procuratore dell'argentino Jorge Antun arriverà in Italia e nei giorni successivi parlerà con la Juventus. E poi c'è Cristiano Ronaldo, stessa scadenza di contratto e anche lui sarà in Italia a inizio settimana. Non c'è intenzione alcuna di rinnovare, ma al contempo le quotazioni più alte sono quelle della permanenza a Torino per l'ultimo anno di contratto con la Juve.