La Juventus a centrocampo sta operando su un doppio binario parallelo. Oltre a Manuel Locatelli col Sassuolo, quello relativo a Miralem Pjanic col Barcellona.

LA SITUAZIONE - Il centrocampista bosniaco è in uscita dal club blaugrana, come noto, e dopo il ritiro estivo sarà libero di partire. Lui vuole solo la Juve e ha rifiutato qualsiasi altra destinazione. Nei giorni scorsi ci sono stati un paio di contatti tra la dirigenza bianconera e l'agente Fali Ramadani, le volontà sono assodate e Pjanic prende sempre più quota. Tuttavia la condicio sine qua non rimane sempre quella: deve partire Aaron Ramsey.