La Juventus sta ultimando un colpo in uscita, con la cessione di Merih Demiral all'Atalanta che potrebbe concretizzarsi persino entro stasera. A questo punto c'è da chiedersi come agirà il club bianconero sul fronte "quarto difensore". Posto infatti che serve un centrale affidabile che possa partire nelle gerarchie dietro a De Ligt, Bonucci e Chiellini,L'idea, nel caso, come conferma Tuttosport, è sempre Nikola Milenkovic, in scadenza l'anno prossimo con la Fiorentina.