All'inizio della nuova stagione, lasi trova ad affrontare idurante la fase di preparazione atletica. Queste dolorose assenze rischiano di tradursi in alcuni forfait di troppo in vista della partita inaugurale, che avrà luogo tra 26 giorni alla Dacia Arena di Udine contro l'Udinese. Con il conto alla rovescia per l'avvio del campionato, il club dovrà affrontare con cautela e determinazione la gestione degli infortuni per garantire una squadra competitiva in vista della sfida di apertura.Ma com'è davvero la situazione? Andiamo a vedere caso per caso nella gallery qui in basso.