Dopo aver chiuso l’affare Pjanic-Arthur, la Juventus ha posto tra le priorità di mercato la ricerca del nuovo numero 9. Higuain partirà, il club è stato chiaro nei suoi confronti e vuole innovare in quel ruolo, per questo sta lavorando su più nomi. Milik e Raul Jimenez i più in voga, ma dalla Francia hanno recentemente invocato Aubameyang in orbita bianconera. L’attaccante dell’Arsenal non ha ancora trovato l’intesa per rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021, anche se avrebbe già posto delle condizioni: stando a quanto riporta ESPN, l’attaccante ex Dortmund avrebbe chiesto tre anni di contratto a 250.000 sterline a settimana.