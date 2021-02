L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sugli infortunati in casa Juventus in vista del big match contro la Roma: “Per sabato sera verranno valutate anche le condizioni di Aaron Ramsey, assente ieri sera a San Siro per via del riacutizzarsi di un problema muscolare. Il gallese si è fatto male in allenamento il giorno dopo la partita con la Sampdoria, ma in casa Juventus sono abbastanza fiduciosi di poterlo recuperare per la sfida contro la Roma. Se le condizioni fisiche lo permettono, Ramsey potrebbe anche partire titolare. Paulo Dybala invece non sarà ancora tra i convocati: si è lesionato il legamento del ginocchio il 10 gennaio contro il Sassuolo, ora sta continuando con un lavoro personalizzato, ma la prossima settimana dovrebbe essere in gruppo.