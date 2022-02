Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Atalanta, Massimiliano Allegri ha fatto il "punto" dei giocatori bianconeri infortunati, in quello che sembra un periodo di "abbondanza" per la rosa. "C'è il rientro di Kean che sta bene, Bernardeschi non sarà della partita, ha finito il periodo riabilitativo, ieri ha lavorato parzialmente con la squadra e da lunedì sarà a disposizione", le parole del tecnico. "Chiellini out, gli altri ci sono. Chiesa? Sta facendo rieducazione e sta andando bene, e poi lo vedo ed è più sereno ora, stanno tutti bene".