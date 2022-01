Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Roma, Massimiliano Allegri ha fatto anche il punto sui giocatori della Juve infortunati tra cui Danilo, ai box da quasi due mesi per una lesione muscolare alla coscia sinistra. Ecco le sue parole: "Danilo da lunedì è recuperato, Dybala sta rientrando e ha fatto una buona mezz'ora, Chiesa ha fatto una buona partita. Chiellini (guarito dal Covid, ndr.) sta rientrando e Bonucci anche. In 15 giorni saranno tutti a disposizione, è un bel segnale, avremo tante partite di fila".