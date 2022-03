Nella giornata di ieri la Juventus ha comunicato di aver fatto partire due pullman per l'Ucraina per salvare 80 donne e bambini che dovevano fuggire dalla guerra. Il conflitto purtroppo è sempre più sanguinoso e la Russia non sembra voler cedere. Oggi Martina Rosucci tramite il suo profilo Instagram ha svelato che i pullman utilizzati per andare in Ucraina è stato proprio quello delle bianconere che ieri al Vismara non avevano il loro. Questo il messaggio della numero 8:" Ieri non avevamo il nostro pullman per la partita..Ecco il motivo Juventus è anche questo #Peace "