Vlahovic e altri tre. Si può riassumere così la situazione dell'attacco della Juventus in vista del prossimo mercato estivo: Dybala non rinnoverà, il riscatto di Morata è in bilico e anche il futuro di Kean è tutt'altro che definito. Sul giovane attaccante bianconero - in prestito biennale dall'Everton - è pronto a tornare il Psg: secondo Tuttosport, Leonardo starebbe pensando di riportarlo a Parigi.