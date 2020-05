La trattativa tra Inter e Psg per il riscatto di Mauro Icardi procede, con la Juventus sullo sfondo. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i parigini sono intenzionati a fare la loro mossa, come confermato dal dg Leonardo che a parole ha confermato ai nerazzurri di voler riscattare la punta argentina, ma non vuole sborsare i 70 milioni di euro pattuiti lo scorso 1 settembre. Le parti si rivedranno con la richiesta di una trattativa al ribasso o, magari, l'inserimento di una contropartita tecnica nell'affare. La Juve osserva, per capire se e con chi eventualmente andare a trattare.