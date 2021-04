La permanenza di Lucas Vazquez a Madrid è sempre più in bilico. La duttile fascia spagnolo di Zidane non ha ancora trovato l’intesa per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, segnali positivi dalla dirigenza non sono arrivati e dunque la sua avventura al Real potrebbe giungere al capolinea. Su Vazquez si sarebbero fatti avanti tantissimi club, Napoli, Milan e anche la Juventus, attenta alle occasioni di mercato per la fascia. Stando a quanto riporta As, anche il Paris Saint-Germain si sarebbe interessato all’esterno classe 1991.