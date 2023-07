Continua la caccia del Psg per la punta da portare all'ombra della Tour Eiffel, soprattutto dopo che Mbappè ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con i francesi. Proprio per questo, stando a quanto riportato da Gazzetta dello Sport, il club transalpino starebbe accelerando i tempi per bruciare la concorrenza del Bayern Monaco e mettere le mani su Harry Kane. I bavaersi avrebbero già trovato un accordo con il Tottenham sulla base di 100 milioni di euro e con Lady Kane che è alla ricerca di un abitazione in Baviera. Questo però non impensierisce minimanente il Psg, che sembra più deciso che mai ad affondare il piede sull'acceleratore per l'inglese, con Dusan Vlahovic che dunque diventerebbe un'alternativa.