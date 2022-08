La trattativa per portare Leandro Paredes alla Juve continua senza tregua, con i bianconeri che sembrano intenzionati ad ottenere la fumata bianca a stretto giro di posta. In queste ore però sarebbe sorto un ostacolo non del tutto indifferente, dato che il Psg avrebbe fissato il prezzo per l'argentino su una cifra non consona ai parametri stabiliti da Madama che, tenta di definire la l'operazione sulla base di circa 15 milioni di euro, contro i 25 richiesti dal club transalpino.