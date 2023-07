Ilpiomba su Dusan. A lanciare l'indiscrezione è Sportitalia, secondo cui nelle ultime ore si è registrato un forte sondaggio del club francese per l'attaccante serbo della, che per liberarlo chiede una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Il classe 2000 piace molto soprattutto al nuovo tecnico Luis, che lo ha indicato tra i possibili sostituti di Kylian, sempre in odore di addio.Intanto, come vi abbiamo già raccontato, ieri il 23enne si è presentato alla Continassa per il raduno bianconero, dove è stato accolto dai tifosi presenti con grande entusiasmo (oltre che con la richiesta di rimanere a Torino). Per lui finora si era mosso solo il, ma si parlava anche di un interesse del. Oggi i primi contatti con il PSG che, come noto, solitamente non si fa problemi ad aprire il portafogli. Ora bisognerà vedere se la trattativa entrerà davvero nel vivo oppure se il sondaggio rimarrà tale.