Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Paris Saint-Germain non riesce più a fare a meno di Juan Bernat. Il terzino mancino, infatti, è diventato indispensabile per Thomas Tuchel, tecnico dei parigini, tanto da spingere la società verso la proposta di rinnovo: a breve, le parti potrebbero incontrarsi per prolungare il contratto in scadenza nel giugno del 2021. Con 50 presenze, 8 assist e 4 gol, Bernat si è guadagnato il posto fisso sulla sinistra, scansando anche le voci di mercato che lo avrebbero visto entrare nei radar della Juventus.