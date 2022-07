Quello di Leandro Paredes continua a restare un nome caldissimo del mercato bianconero. L'argentino è infatti stato scelto dalla società come prossimo obiettivo per il centrocampo e ora resta da capire come e quando assestare la mossa decisiva. La carta potrebbe essere anche l'inserimento di una contropartita tecnica che, stando alle ultime indiscrezioni risponderebbe al nome di Rabiot, gradito dal club transalpino.