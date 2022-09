Che fosse un'avversaria temibile già lo si sapeva. A confermarlo, ora, sono anche i numeri. L'inizio di stagione delè davvero travolgente. La squadra di Cristopheha già vinto un trofeo battendo inilcon un secco 4-0, per poi travolgere le prime tre squadre affrontate in campionato (Clermont, Montpellier e Lille) segnando la bellezza di 17 gol. A seguire uno stop contro il Monaco (1-1), subito riscattato dalle vittorie contro Tolosa e Nantes, entrambe per 3 a 0. Laè avvisata...