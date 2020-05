3









Sono ore, giorni, settimane decisive per il futuro di Mauro Icardi. Per la precisione 19 giorni, l’arco di tempo che il Paris Saint-Germain ha a disposizione per riscattare o meno dall’Inter l’attaccante argentino, per la cifra pattuita di 70 milioni di euro. La Juventus ha sintonizzato le antenne da tempo su questa situazione, tanto da averne già parlato a più riprese con il ds del PSG Leonardo: l’ex capitano nerazzurro è in cima alla lista dei desideri di Fabio Paratici, determinato a regalare a Maurizio Sarri quel centravanti che possa vestire la maglia numero 9, ancora vacante dalla scorsa estate. Tassello di questo mosaico da non trascurare è l’inserimento di una particolare clausola, che vedrebbe costretto il club parigino a versare ulteriori 15 milioni nelle casse dell’Inter, nel caso in cui rivendesse il giocatore ad una squadra italiana. Per questo motivo, starebbe rinegoziando gli accordi iniziali.



SI TRATTA - Stando a quanto riporta Sky Sport, se da un lato il PSG è intenzionato ad esercitare il riscatto per Icardi, dall’altro sta provando a ridiscutere la formula con l’Inter, visto che l’economia del calcio è e sarà messa a dura prova dall’emergenza coronavirus che, secondo loro, ha dato nuovi valori a prezzi dei cartellini e costi. Lavori in corso, a cui la Juve assiste in prima linea, pronta ad affondare il colpo se tutto andrà per il verso giusto. In caso di riscatto da parte del PSG per la Juve sarebbe più facile trattare ma i bianconeri dovrebbe convincere l'argentino ad accettare un ingaggio di massimo 6 milioni di euro a stagione, almeno per la prossima stagione.