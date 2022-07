In una sola settimana la Juve ha visto sfumare tre obiettivi concreti per quello che era il reparto difensivo. Ad aprire le danze è stato infatti il passaggio di Koulibaly al Chelsea, al quale sono susseguite le notizie riguardanti le posizioni di Bremer e Molina. Per il brasiliano infatti è quasi totale l'accordo con l'Inter, così come lo è quello del centrale friulano con l'Atletico e che di conseguenza, riduce al solo Kimpembe l'unica pista percorribile da Madama. Nel frattempo però, da Parigi fanno sapere che serviranno almeno 50 milioni per lasciarlo partire.