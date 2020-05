1









Il Paris Saint-Germain torna alla carica: obiettivo Cristiano Ronaldo. CR7 ieri è tornato a lavorare alla Continassa, dopo la quarantena per il soggiorno all'estero (precisamente a Madeira) ed è sembrato piuttosto carico per il rientro in campo. A 35 anni ha sempre la stessa voglia, la stessa fame di trofei e vittorie, così come immutati sono rimasti gli estimatori. Tra tutti spicca il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi, che a France Football di CR7 ha detto: "Mostra una determinazione unica, una straordinaria forza di carattere. Resta sempre motivato dal desiderio di essere migliorarsi, giorno dopo giorno, spingendosi oltre i propri limiti. E' un grande esempio per gli atleti del futuro". Un messaggio chiaro e inequivocabile, anche per il mercato...



CAMPIONE E IMMAGINE - Secondo il Corriere della Sera, Al Khelaifi vuole tornare ad esporsi in maniera decisamente più prorompente, soprattutto in questo momento con il Psg fermo ai box, per spingere l'acceleratore sul prossimo Mondiale. Dopo aver accettato di pagare quasi un milione di euro di risarcimento per far ritirare alla Fifa la denuncia di corruzione legata all'assegnazione dei diritti ai media per la competizione del 2026-30, il presidente del Psg va all'assalto di Ronaldo, campione e volto immagine. Un desiderio il suo che potrebbe essere legato anche al Mondiale in Qatar nel 2022.